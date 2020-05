Edouard Philippe : "La levée progressive du déconfinement peut être engagée le 11 mai"

C'est la question que tout le monde se posait ce jeudi : quels seraient les bénéfices sanitaires du "confinement", cette mesure désignant l'ensemble des restrictions de contacts humains et de déplacements définies au niveau national et local à compter du 17 mars en réponse à la pandémie de Covid-19 en France ?

Dans ces départements en rouge, le déconfinement restera possible dès le 11 mai mais "avec certaines restrictions", insiste Edouard Philippe : "Pas d'ouverture des collèges, pas d'ouverture des parcs et jardins".

En Ile-de-France, le nombre de cas de personnes contaminées au coronavirus baisse sûrement, lentement, mais il reste élevé, "plus élevé que ce que nous espérions", considère le Premier ministre. "Nous pouvons déconfiner mais le fait qu’il reste du virus en circulation, que cette région est très dense et que les échanges y sont nombreux, nous impose une discipline renforcée", a-t-il déclaré. Il a précisé que le gouvernement allait "imposer des règles très strictes" dans les transports en commun à Paris et dans les départements de la région, qui "sont essentiels et ne seront pas fermés".

Ces règles seront en vigueur "au moins les trois premières semaines" du déconfinement "pour éviter qu'ils ne se transforment en vecteurs de diffusion de l'épidémie", a-t-il indiqué.