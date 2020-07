Coronavirus : est-il utile de rendre le masque obligatoire partout ?

Obligatoire dans les lieux clos depuis le 20 juillet dernier, le masque fait désormais partie du paysage partout en France, et pourrait même devenir obligatoire sur la voie publique, pour éviter un rebond de l’épidémie. De plus en plus de villes, notamment en Mayenne, où le virus est très actif, ont décidé l’imposer partout, y compris dans la rue. Mercredi 28 juillet, le ministre de la Santé Olivier Véran a même recommandé dans certains cas le port du masque en extérieur. Face à ces déclarations et mesures mises en place, plusieurs questions se posent quant à l’utilité du port du masque en extérieur.