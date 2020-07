Pas de vaccin efficace d'ici 2021 : la mise en garde d'Arnaud Fontanet, épidémiologiste

"Un vaccin, c'est plusieurs années de développement, a exposé ce membre du Conseil scientifique au cours de son intervention. Il y a bien sûr un effort sans précédent pour développer ce vaccin mais je serais très surpris si on avait en 2021 un vaccin qui soit efficace." Arnaud Fontanet parie plutôt sur l'élaboration d’un produit "qui marchera de manière partielle". Et ce, malgré les recherches menées à travers le monde et articulées autour de quatre stratégies différentes, engagées dans la course à un résultat probant.