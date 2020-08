Pourra-t-on un jour parler d'une fin de l'épidémie ?

En marge des mouvements "anti-masques" , des internautes l'assurent : la crise sanitaire du Covid-19 appartient au passé. "Sortons du mensonge tous ensemble", exhortait ainsi un utilisateur de Facebook, dans une publication largement relayée. "Il faut bien dissocier deux choses complètement différentes", lançait-il : "Ce qu'imposent les gouvernements ainsi que la peur que propagent les médias", d'une part, et de l'autre, "la réalité du terrain, le réel, ce que disent les médecins et ce que montrent les chiffres officiels." Et de marteler que l'épidémie, aujourd'hui, "est terminée".

Santé Publique France (SPF), qui suit de près l'évolution de l'épidémie, souligne auprès de LCI que "l’augmentation des indicateurs montre bien que l’épidémie n’est pas finie et que le virus circule sur le territoire". En témoigne son bulletin épidémiologique hebdomadaire, un document d'une trentaine de pages qui montre bien la dynamique actuelle, avec une augmentation nette des contaminations. "Bien que les indicateurs de recours aux soins d’urgences et d’hospitalisation n’aient pas augmenté de manière importante, la circulation en milieu communautaire s’accélère ce qu’attestent très objectivement l’augmentation du taux d’incidence, du taux de positivité et du nombre de nouveaux clusters", écrit SPF.

L'Agence de santé publique incite la population à la plus grande vigilance, jugeant important "de maintenir les gestes barrières et de distanciation pour prévenir la transmission du SARS-COV-2. Dans un contexte de congés d’été qui peuvent favoriser les situations à risque de contamination du fait, en particulier d’une moindre application des gestes barrières et des mesures de distanciation, notamment dans le cadre événements festifs et de regroupements familiaux ou amicaux, les messages de prévention doivent être rappelés avec insistance, dans une perspective de protection individuelle et collective."