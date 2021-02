Non, cette nouvelle vidéo virale ne prouve pas l'inefficacité des masques

Sur les réseaux sociaux, la séquence est largement commentée : "Il y a Jean Castex et il y a le bon sens", glisse un internaute, tandis que le très suivi conspirationniste et propagateur de fake news Silvano Trotta dit adorer cette vidéo. "Il est vrai que quand il fait froid c’est pratique de démontrer le mensonge du masque !", lance-t-il. "Le Covid est d’une taille beaucoup plus petite que la vapeur d’eau. Comment ils ont réussi à faire croire cela ?" Des réflexions que les spécialistes contestent rigoureusement.

Une idée un peu saugrenue qui fait rire les francophones ayant relayé la séquence, y voyant une preuve que les masques ne retiennent en rien le virus. Qu'en pensent les spécialistes ? Pour le savoir, LCI a contacté le médecin hygiéniste Bruno Grandbastien, président de la Société française d'hygiène hospitalière (SF2H). Il précise avant toute chose que par grand froid, comme sur ces images, on ne souffle pas directement de la vapeur d'eau. "Lors du cycle expiratoire, on expulse de la chaleur : c'est elle qui vient condenser la vapeur d'eau qui est à l'extérieur", créant ainsi cette forme de fumée caractéristique.

L'homme qui est ici filmé se présente sur la plateforme TikTok comme un "spécialiste de l'humidité et du confinement microbien". C'est là qu'il a partagé cette séquence, qui semble avoir été tournée il y a quelques jours dans l'État américain du Vermont, comme en témoigne son pseudonyme. Son accent accrédite d'ailleurs cette hypothèse. On le voit essayer plusieurs masques, chirurgicaux puis en tissus, avant d'enfiler un N95, l'équivalent outre-Atlantique du FFP2 que nous connaissons dans l'Hexagone. Son objectif de départ n'est pas de critiquer les masques, mais plutôt d'essayer de déterminer lesquels sont les plus efficaces, en particulier lorsqu'ils sont empilés les uns sur les autres.

L'évacuation de l'air (et donc de la chaleur) est logiquement plus marquée lorsque cet homme porte un simple masque chirurgical. "Quand il met un FFP2, on observe la même chose mais à un degré moindre", constate Bruno Grandbastien. Logique, puisqu'une filtration plus forte "est sa valeur ajoutée". La barrière créée par le masque est bien réelle, "on n'observe pas d'expulsion directe, mais de l'air un peu vaporisé par les fuites latérales".

Le spécialiste signale également en passant que superposer deux masques FFP2 n'a strictement aucun intérêt. En effet, "le 2e ne sert à rien puisque l'avantage de ces types de masques vient de leur adhérence au visage". Si le premier est bien positionné, l'autre ne permettra pas de quelconque amélioration. Notons que si les masques se caractérisent par des degrés de filtration plus ou moins élevés (les FFP3 étant les plus filtrants), il est malgré tout indispensable de ne pas les rendre totalement imperméables, "sans quoi on ne pourrait tout simplement plus respirer".