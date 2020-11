Coronavirus : 500.000 masques transparents mis à disposition des professionnels de la petite enfance

Un coup de pouce aux professionnels de la petite enfance. Rencontrant de nombreuses difficultés en cette période de crise sanitaire, les personnels des crèches et des maisons d'assistants maternels vont pouvoir bénéficier d'un équipement adapté. Selon le gouvernement, trois masques transparents, financés par la Caf, seront ainsi attribués à chaque professionnel concerné : personnels des crèches, micro-crèches et assistantes maternelles réunies au sein d'une MAM. Ils permettront de minimiser l'impact des règles "contraignantes" mise en place par le protocole sanitaire et de rétablir un meilleur lien avec les enfants. "Accéder aux visages et aux émotions des adultes qui les entourent au quotidien est un facteur clé du bon développement des jeunes enfants", explique Adrien Taquet, secrétaire d'Etat à l'Enfance et aux Familles.