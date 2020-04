Masques grand public : quand seront-ils obligatoires, comment les reconnaître, où en trouver et à quel prix ?

Devenu l’emblème de la crise sanitaire actuelle, le masque va jouer un rôle clé dans la stratégie du déconfinement à partir du 11 mai prochain. Réservé dans un premier temps aux soignants, il sera en effet obligatoire ou "fortement recommandé", pour tout un chacun dans certaines circonstances, a minima sous sa forme "grand public", à savoir en tissu et réutilisable plusieurs fois" et ce dès le 11 mai, tel qu'annoncé par Edouard Philippe ce mardi lors de son discours à l’Assemblée nationale.

Le masque "grand public" ou "alternatif" se présente comme un complément aux gestes barrières et chaque Français devrait être en mesure de s'en procurer un d'ici le 11 mai, selon les promesses du gouvernement. En tissu lavable et donc réutilisable plusieurs fois, il n'a pas le même degré de protection que le masque chirurgical ou médical, que l'on trouve en pharmacie, ou encore que le masque respiratoire de type FFP2 ou FFP3 utilisé par le personnel médical mais répond néanmoins à des normes. Les autorités sanitaires françaises ont d'ailleurs validé plus de 80 prototypes à près de 50 entreprises issues de la mode et du textile.

A l'achat, le masque "grand public" sera disponible en quatre versions différentes : "testé 5 lavages", "testé 10 lavages", "testé 20 lavages" et "testé 30 lavages". Les modèles homologués seront identifiables par un logo, bleu et rouge, assurant qu’il a été testé et validé par les autorités sanitaires, et attestant par conséquent de la capacité de filtration des microparticules.

Fabriqué de manière artisanale, il devra répondre, pour atteindre l'effet escompté, à certaines caractéristiques détaillées dans des tutoriels ou modèles de patron disponibles sur Internet, proposé par l'Afnor ou le CHU de Grenoble par exemple.