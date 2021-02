Départements "sous surveillance" : ces indicateurs désormais regardés à la loupe

Les zones concernées, qui recouvrent toute l'Ile-de-France, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, l'Oise, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Drôme, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle ou encore l'Eure-et-Loir, ont d'ores et déjà été placées en sous "surveillance renforcée" et en "vigilance maximale". Selon quels critères ? Au moins quatre si l'on s'en tient à l'énumération de Jean Castex ce jeudi , laissant présager que ces mêmes indicateurs vont être épiés ces prochains jours.

Comme c'est le cas depuis sa mise en place en mai, le taux d'incidence demeure un indicateur de référence pour juger de la dégradation de la situation épidémique. Dans la majorité des départements en sursis, le taux d'incidence est supérieur à 250, le seuil d'alerte maximum fixé par les autorités. En Ile-de-France, il a notamment bondi de 240 à plus de 300 cas pour 100.000 habitants sur sept jours. Et il augmente fortement en Seine-Saint-Denis, qui compte désormais 318 nouveaux cas sur une semaine pour 100.000 habitants, se rapprochant ainsi du Pas-de-Calais (352).

Mais contrairement aux vagues précédentes, le taux d'incidence est à mettre en corrélation dans le contexte actuel avec un critère plus récemment apparu : celui du taux de pénétration des variants, et particulièrement celui du variant "anglais". Depuis le 5 février, tous les tests PCR positifs font notamment l'objet d'un second test PCR, ciblant deux positions particulières de la protéine Spike du virus. Si ce nouvel indicateur est à surveiller de près, il l'est d'autant plus dans les territoires où la situation se veut "préoccupante". Les données épidémiques tendent à montrer que le virus circule plus activement dans les territoires où les variants sont les plus présents. D'où la disparité observée à l'échelle nationale.

À Dunkerque, les élus locaux avaient alerté le gouvernement dès le 12 février sur la montée de la vague, portée dans cette ville proche de l'Angleterre et de la frontière belge par le variant anglais, qui représente plus de 70% des contaminations. D'après les données provenant de la plateforme Si-Dep et exploitées par Santé publique France, ce taux s'affiche à 57,77% et 54,73% dans les départements du Nord et des Alpes-Maritimes.