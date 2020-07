Coronavirus : la France est-elle "le pays où le plus grand nombre de tests par habitant est réalisé" ? Kits de détection sérologique COVID-19. Les tests rapides TROD peuvent désormais être effectués en pharmacie. Photo prise le 23 juin 2020 − DENIS CHARLET / AFP

À LA LOUPE - Sur LCI, Olivier Véran a annoncé ce mercredi que la France faisait désormais "500.000 tests par semaine". Un chiffre corroboré par le porte-parole du gouvernement qui a considéré que le pays réalise "le plus grand nombre de tests par habitant". Un constat assez loin de la réalité.

C'est ce qui permet de "casser les chaînes de contamination". Ce mercredi 29 juillet, Gabriel Attal a précisé la stratégie française pour lutter contre le coronavirus. En sortie de conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a expliqué que 500.000 tests étaient désormais réalisés par semaine. Un chiffre qu'avait déjà donné le ministre de la Santé ce mercredi matin sur LCI. Mais d'où vient-il ? Et fait-il de l'Hexagone le premier dans la course aux tests ?

D'où vient ce chiffre?

Le porte-parole du gouvernement a longuement assuré que l'objectif premier des autorités sanitaires est "d'abord d'identifier les personnes qui sont contaminées". "Et c'est pour cela qu'on augmente très fortement notre capacité de tests", a-t-il plaidé. Cette première affirmation est juste. De fait, tandis que le mois dernier - du 14 au 20 juin - le pays procédait à 216.552 tests, selon Santé Publique France, on en a enregistré en semaine 29 - soit du 13 au 19 juillet - exactement 360.956. C'est sa meilleure semaine depuis le début du déconfinement. Mais depuis la publication de ces données, les dernières en date, il est important de noter que de nombreux changements ont été menés afin de monter en puissance. Notamment avec la possibilité pour chacun de se faire tester gratuitement et sans ordonnance. Si les files d'attente se multiplient, laissant bien penser que cette capacité a "augmenté", pour reprendre les termes de Gabriel Attal, l'Agence nationale de santé publique n'avance pas pour le moment un autre chiffre que le dernier publié.

Du côté de la DGS cependant, on semble se rapprocher de la barre des 500.000. Dans son dernier communiqué, la Direction générale de la Santé fait savoir que "le nombre de tests réalisés augmente depuis plusieurs semaines et frôle désormais les 500.000 par semaine". Une estimation encore floue, que l'organisation n'a pas été en mesure de préciser auprès de LCI. Même constat au sein du cabinet d'Olivier Véran qui n'a pas pu nous informer sur l'origine de ce chiffre. L'incertitude persiste donc, mais on nous confie que l'information pourrait être explicitée lors du prochain point épidémiologique de Santé publique France, attendu jeudi.

La France parmi les bons élèves

Imaginons donc que, comme cela devrait être annoncé jeudi, l'Hexagone soit réellement en capacité de tester 500.000 personnes par semaine. Cela fera-t-il du pays "celui où le plus grand nombre de tests par habitant est réalisé", comme l'a laissé entendre Gabriel Attal ? Loin de là. Avec 500.000 tests par semaine, la France serait à un peu moins de 1,1 test pour 1000 habitants par jour. Soit bien moins que les Etats-Unis. Selon les dernières données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, datées du 18 juillet, le pays effectue actuellement 2.76 tests quotidien pour 1000 habitants. Loin devant l'Hexagone, donc. Et du côté de nos voisins européens ? Le constat est le même. Le Royaume-Uni réalise 1.79 tests par semaine, selon les calculs de Ourworldindata, basés sur les chiffres officiels des autorités sanitaires. C'est aussi sans compter sur les nombres faramineux du Luxembourg, où une campagne de "tests à grande échelle" est en cours. Au 26 juillet, le Grand-duché réalisait 12.49 tests par jour pour 1000 habitants. Par contre, et l'exploit est assez inédit pour être relevé, avec cette nouvelle compétence, la France dépasserait pour la première fois depuis l'épidémie son voisin allemand, qui effectue 0.91 tests quotidiens pour 1000 habitants. La stratégie de l'autre côté du Rhin ayant fait figure de modèle pendant la crise sanitaire pour sa capacité à endiguer la maladie, on ne peut que s'en réjouir.

Felicia Sideris Twitter