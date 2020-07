Quels sont les scénarios de reconfinement envisagés en France?

Car si nous sommes "très loin de la vague épidémique", pour reprendre les mots du ministre , les autorités sanitaires constatent "une dynamique de circulation du virus qui inquiète". Il faut donc évidemment penser à l'éventualité d’un rebond. Si le schéma est encore flou, l’idée est simple : on ne remettra pas en pause tout le pays. C’est donc la cellule interministérielle de crise et la Direction Générale de la Santé (DGS) à qui incombe la tâche de proposer des solutions alternatives.

Interrogée par LCI, la DGS assure "anticiper" la question. S'il y a trois objectifs principaux, à savoir assurer la protection des personnes les plus à risque, préparer le système de santé et avoir les outils pour suivre de la situation sanitaire, tout cela doit se faire en disposant par avance de "mesures spécifiques à chaque situation qui pourrait se présenter". C'est pourquoi le gouvernement envisage d'ores et déjà "quatre scénarios d'évolution". Un plan qui suit en fait celui proposé par le conseil scientifique.

Dans son avis du 2 juin, rendu publique, l’institution chargée d'éclairer l'exécutif dans la lutte contre le coronavirus propose en effet quatre cas de figure. Si la maladie est "sous contrôle avec des cluster maîtrisés", c'est le cas aujourd'hui dans l’Hexagone, il ne faut qu’un "maintien des mesures de lutte", comme le strict respect des gestes barrières et le port du masque, rendu obligatoire à partir de ce lundi dans les lieux publics clos. Le second schéma est celui d'une apparition de clusters dits "critiques". Sont alors proposées des "mesures précoces, strictes et localisées". Si cette phase est dépassée et que les autorités font face à une "reprise progressive et à bas bruit de l’épidémie" dans laquelle les chaines de contamination "ne sont plus contrôlées", il faudra alors envisager des "mesures à l’échelle régionale ou nationale". Enfin, dans le pire des cas, face à une "perte de contrôle de l’épidémie", le Conseil scientifique propose de choisir entre "un confinement national généralisé" et d'autres "objectifs collectifs, économiques et sociaux". Un dernier scénario catastrophe qui serait donc celui du reconfinement total ? Le ministère de la Santé ne veut pas en entendre parler étant donné tout ce que cette situation a engendré comme problèmes. "Pas certain que demain, politiquement, on reprenne cette formulation de reconfinement général", nous confie ainsi l'entourage d'Olivier Véran, préférant largement envisager des "reconfinements territoriaux" à différents degrés.