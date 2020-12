Coronavirus : une compote de pomme et un Coca positifs à un test antigénique ?

Dans cette expérience, aucune étape ne semble pourtant oubliée. Seulement, l'erreur est bien plus flagrante. Il faut savoir qu'un test antigénique fonctionne comme un test de grossesse, avec une fenêtre de lecture des résultats. Or, en lisant les notices d'utilisation, et la manière dont on interprète les résultats, on lit que pour qu'un test soit positif, des bandes colorées doivent apparaître dans "la ligne de contrôle (C) et la ligne de test (T)". Si seule la ligne C - qui permet de s'assurer que le test est validé - est colorée, alors le résultat est négatif. Et ici, une seule ligne semble présente. L'internaute écrit en légende que la compote est "positive", mais en fait, en y regardant de plus près, c'est le contraire.