Variants : "Les contaminations vont inexorablement monter", estime le Pr. Gilbert Deray

"On peut que, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on puisse alléger les restrictions". De passage sur France 2, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a laissé entrevoir la lueur au bout du tunnel aux Français après des mois de restrictions. Un optimisme que nuance le Pr. Gilbert Deray. "L'optimisme fait partie de l'acte sanitaire. Il faut toujours chercher une voie de sortie. Le plus important, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. On vous dit 'peut-être que', et en plus on vous dit 'dans des semaines ou des mois'. Pourquoi pas dans des années. (...) Il faut qu'on se calme un peu, il faut dézoomer", a estimé le chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, invité de LCI ce vendredi 19 février.

"On est sur un plateau depuis des semaines. On a réussi à faire en sorte que ça n'explose pas. Est-ce que c'est dû aux restrictions, est-ce que c'est la vie naturelle du virus ? Je ne sais pas, mais on est sur un plateau élevé" avec 20.000 à 25.000 nouvelles contaminations quotidiennes. "Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon pour le pays", a-t-il assuré. "On a oublié l'objectif, c'était moins de 5000. Il y a quelques mois, c'était moins de 3000. Le zéro virus, c'est moins de 600 par jour. On est loin, loin. Ce plateau haut n'est pas satisfaisant. Imaginer que les mesures soient levées avec un plateau comme ça, c'est totalement illusoire."