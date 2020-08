Administrations, abattoirs, restaurants... Quels sont les principaux clusters en France?

On sait que le nombre de nouveaux clusters est "toujours en augmentation". Et que les principaux foyers sont dans les "milieux professionnels". Un terme large derrière lequel peuvent se cacher un bon nombre de lieux. Le dernier point épidémiologique de Santé publique France paru ce jeudi 20 août apporte de nombreux éclaircissements sur la question. Alors où les Français s'infectent-ils? LCI fait le point.

Les événements, qu'ils soient publics ou privés, sont quant à eux à l'origine de 11% des clusters. Le restant des lieux, qu'il s'agisse des établissements sociaux d’hébergement et d'insertion, des transports ou encore des crèches, n'ont pour le moment jamais représenté plus de 10% des foyers dans l'Hexagone.

Loin devant tous ces "types de collectivité", arrivent en tête de la liste des principaux endroits où la population s'infecte les "entreprises privées et publiques". Avec 26% des clusters, ces lieux, qui ne comptabilisent pas les établissements de santé, sont donc la cause de près d'une infection sur quatre. Raison pour laquelle il est important d'en savoir plus sur ce qui se cache derrière ce terme. Le milieu professionnel représente-t-il le secteur de la restauration? Ou bien des open spaces à Paris? Ou encore des abattoirs?

Pour la première fois, Santé publique France lève le voile sur la question. Depuis le début de l'épidémie, c'est de loin l'administration publique (29%) qui a provoqué le plus grand nombre d'infections dans un milieu professionnel. Dans ce secteur, une grande partie des foyers concernent les "activités d'ordre public et de sécurité", 22% les administrations publiques générales, 16% les services du feu et de secours, et 14% la défense.