Pour Macron, le Pr Raoult est "un grand scientifique et sa "bi-thérapie" doit être "testée"

Emmanuel Macron a toutefois rendu hommage à l'infectiologue, aujourd'hui starifié sur Youtube : "Je suis convaincu que c'est un grand scientifique, et je suis passionné par ce qu'il dit, et ce qu'il explique. En effet, il nous invite à être humble, parce que lui-même dit que les choses peuvent varier selon les saisons et les géographies, et qu'un virus réagit selon les écosystèmes".

Mardi 14 avril, le Pr Raoult a déclaré dans une nouvelle vidéo que l'épidémie était sur le déclin et qu'elle pourrait "disparaître au printemps", s'appuyant sur les chiffres des nouveaux cas de Covid-19 à l'IHU Méditerranée Infection et défenseur de la chloroquine, qu'il dirige. Des propos tempérés par le patron de l'ARS locale lui a répondu qu'il était "trop tôt pour pronostiquer la fin".