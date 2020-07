L’épidémie s’est-elle déplacée vers l'ouest et le sud de la France ?

Alors que les médecins invitent à la prudence face aux signaux montrant une légère hausse de l’épidémie, ce sont six régions qui voient leur taux de reproduction (R effectif) dépasser le 1, d’après le dernier bulletin hebdomadaire de Santé Publique France publié il y a quelques jours. Dans le détail, il s’agit de la Bretagne (1,07), des Pays de la Loire (1,52), de la Nouvelle Aquitaine (1,32), de la Provence Alpes Côte d’Azur (1,24), des Hauts de France (1,06) et de l’Ile-de-France (1,06). En Outre-mer, la Guyane est également concernée avec un taux évalué à 1,14.

La majorité de ces régions - notamment de l'Ouest - étaient pourtant jusqu’alors relativement épargnées par l’épidémie, les deux principalement frappées au plus fort de la crise sanitaire ayant été le Grand-Est et l’Ile-de-France. Ce qui a fait dire à Frédéric Adnet, directeur des urgences d'Avicennes, à Bobigny, au micro de France Inter que si cette tendance se confirmait, il s’agirait alors d’une "première vague" et non d’une seconde, comme on a pu l’entendre. "L’épidémie progresse vers l’ouest et vers le sud, comme aux États-Unis où l'épidémie a progressé de l’est vers l’ouest et du nord vers le sud", a assuré le médecin.