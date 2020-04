La distanciation sociale sans doute nécessaire jusqu'en 2022, selon des chercheurs de Harvard

La première vague ne viendra pas à bout du Covid-19, estiment des chercheurs de Harvard. Dans une étude publiée mardi 14 avril dans la revue Science , ces scientifiques détaillent comment ils ont modélisé le virus pour comprendre sa résistance dans le temps. En partant de l'hypothèse selon laquelle l'épidémie serait saisonnière, comme d'autres infections virales similaires, l'équipe d'Harvard en vient à la conclusion que plusieurs périodes de distanciation sociale - d'un mètre ou plus, d'isolement selon les pays - devront être nécessaires pour éviter "la résurgence de l'infection", écrivent-ils, et que les hôpitaux ne se trouvent pas débordés à nouveau.

Cette modélisation repose toutefois sur une part d'aléas, puisque le Covid-19 est un nouveau coronavirus et qu'il comporte encore des variables inconnues, comme la durée pendant laquelle une personne contaminée est ensuite immunisée ou sa durée de vie sur des objets.

Selon les scientifiques, la méthode la plus efficace de lutte contre le virus, tant qu'aucun vaccin n'aura été breveté, est d'alterner entre des placements en quarantaine et des périodes normales. Ainsi, ces derniers expliquent à la fois que le confinement est nécessaire pour que les services de santé puissent gérer les malades et que la déconfinement est essentiel pour permettre au virus de circuler et d'immuniser peu à peu la population.