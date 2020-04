Coronavirus : le généticien Axel Kahn optimiste pour "un vaccin à l'hiver prochain"

"Il y a toutes les raisons de penser qu'un vaccin va être développé". C'est l'intime conviction d'Alex Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer, invité de la matinale de LCI ce lundi 13 avril. En France, comme ailleurs dans le monde, la course au vaccin bat son plein depuis que le génome du SARS-CoV-2 a été séquencé en entier par l'Institut Pasteur. Plus d'une dizaine de laboratoires s'activent pour élaborer une injection pour limiter la propagation du virus et soigner les patients malades. Une cinquantaine d'études ont été initiées ces dernières semaines, et une vingtaine d'essais cliniques sont actuellement en cours.

Habituellement, l'élaboration d'un vaccin prend entre 6 et 22 mois. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a estimé, pour sa part, qu'il faudrait au moins un an avant d'obtenir un produit utilisable à grande échelle. "Le vaccin est quelque chose sur le long terme, car cela pourrait prendre jusqu'à 12 ou 18 mois", avait déclaré le mois dernier le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sur TF1, Karine Lacombe, infectiologue et cheffe de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, avait rappelé lors du développement d'un vaccin, "on doit faire attention à son efficacité et à sa sécurité. Donc quand on allie les deux, il faut plusieurs mois." "Le vaccin ne va pas permettre de contenir l'épidémie, le vaccin c'est pour plus tard", affirmait-elle.