Plus contagieux, le variant anglais du Covid-19 serait aussi 64% plus mortel

On le savait plus contagieux, il est aussi 64% plus mortel. Une nouvelle étude britannique confirme que la contagiosité plus élevé du variant anglais du Covid-19 ainsi qu'une mortalité accrue par rapport à la souche classique. Pour 1.000 cas détectés, le mutant apparu au Royaume-Uni fin 2020 provoque 4,1 morts, contre 2,5 pour sa forme initiale, concluent les auteurs de ces travaux publiés, mercredi 10 mars, dans la revue médicale BMJ. "Il y a une haute probabilité que le risque de mortalité soit augmenté par une infection" au variant anglais, écrivent ces chercheurs des universités d'Exeter et de Bristol.

Fin janvier, le NERVTAG, le groupe, qui conseille le gouvernement britannique sur les virus respiratoires, avait indiqué qu'il y avait une "possibilité réaliste" que l'infection par ce variant soit associée à un risque plus élevé de mortalité. Ce groupe estimait que la létalité du variant (risque de décès parmi les personnes infectées, ndlr) pouvait être 30 à 40% supérieure, en s'appuyant sur quelques études, dont celle qui a été publiée par le British Medical Journal sous sa forme définitive.