Coronavirus : les décès en hausse de 27% depuis mars par rapport à 2019, selon l'Insee Des employés de pompes funèbres à Mulhouse pendant la pandémie de Covid-19. − SEBASTIEN BOZON / AFP

MORTALITÉ - Le nombre de décès constatés en France depuis le 1er mars est en hausse de 27 % par rapport à l’an passé à la même période, selon un rapport de l'Insee publié ce lundi. Ce surcroît de mortalité est plus net en Île-de-France et dans le Grand Est, les deux régions les plus touchées par la pandémie de Covid-19.

Une forte hausse sur un an. Le nombre de décès constatés, toutes causes confondues, en France depuis le 1er mars a connu une hausse de 27% par rapport à l'an passé et 16% à 2018 à la même période, indique l'Insee dans un rapport publié ce lundi 4 mai. Ainsi, 109.831 décès ont été enregistrés en 2020 en France (soit une moyenne de 2154 décès par jour) contre 86.606 en 2019 et 94.881 en 2018. Mais le nombre moyen de décès par jour est en nette décrue depuis un pic atteint le 1er avril. En moyenne, 1780 décès par jour ont été enregistrés pendant la première quinzaine de mars 2020, puis 2230 au cours de la deuxième, avant un pic à 2776 le 1er avril. Depuis, cet indicateur diminue, avec 2620 décès par jour en moyenne entre le 1er et le 10 avril, puis 2.120 du 11 au 20 avril, selon des données encore provisoires publiées chaque semaine par l'Insee.

Toute l'info sur Coronavirus : la pandémie qui bouleverse la planète

+95% en Île-de-France, +60% dans le Grand Est

Sans surprise, les régions où cette hausse des décès - toutes causes confondues - est la plus nette sont aussi celles où le Covid-19 est la plus virulente. Entre le 1er mars et le 20 avril, la hausse par rapport à 2019 atteint +95% en Île-de-France et +60% dans le Grand Est, contre +27% au niveau national. Six départements sur 101 ont même connu au moins un doublement du nombre de morts par rapport à la même période de 2019. Il s'agit du Haut-Rhin (+135%) et de cinq départements franciliens : la Seine-Saint-Denis (+130%), les Hauts-de-Seine (+122%), le Val-de-Marne (+104%), l'Essonne et le Val-d'Oise (+99% chacun).

Trente-cinq départements au total enregistrent un surplus de décès d'au moins 20% par rapport à 2019. À l'opposé, 19 départements comptabilisent moins de décès entre le 1er mars et le 20 avril que sur la même période de 2019. Ces départements sont essentiellement situés dans le sud-ouest et le centre ainsi que dans les départements d'Outre-mer.

En vidéo Mortalité en France : une hausse par rapport à 2019 et 2019

Plus de décès quand l'âge augmente

Par ailleurs, les données transmises par les mairies permettent d'observer la vulnérabilité des plus âgés face au Covid-19. Ainsi, si la mortalité a baissé de 18% chez les moins de 25 ans, elle a augmenté de 22% pour les 65-74 ans et de 31% pour les plus de 75 et 84 ans. Le nombre de décès est en très fort surcroît en Île-de-France (112%) et dans le Grand Est (72%). Pour chacune de ces tranches d'âge reportées, la hausse de la mortalité est nettement plus importante pour les hommes que pour les femmes. Au-delà de 65 ans, cette augmentation est de l'ordre de 33% pour les hommes contre 28% pour les femmes.

La rédaction de LCI Twitter