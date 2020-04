Cinquante personnes positives au Covid-19 sur le porte-avions Charles-de-Gaulle Eric FEFERBERG / AFP

COVID-19 - Après qu'une quarantaine de cas suspects avaient été repérés la veille, c'est finalement 50 marins qui ont été déclarées positives au virus sur le célèbre navire militaire français.

Le diagnostic est tombé. Ce sont cinquante membres de l'équipage du porte-avions français Charles de Gaulle qui ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé vendredi 10 avril le ministère des Armées, qui a également précisé que trois marins avaient été évacués "à titre préventif". Au total, ce sont 66 tests qui ont été réalisés, a indiqué le ministère de Florence Parly, qui a tenu à rassurer : "Aucune aggravation de l'état de santé des marins à bord n'est constatée à l'heure actuelle".

L'origine de la contamination du navire, dont les symptômes sont apparues récemment, n'est pas encore connue. Et les résultats communiqués par le ministère des Armées pourraient bien être incomplets. En effet, ainsi que le rappelait Le Monde, la Grande muette n'a pas plus de tests que les autres administration de l'Etat. Si bien que, des 1760 personnes à bord du célèbre prote-avions, seuls les cas suspects pourront être testés. Il pourrait donc rester des personnes asymptomatiques susceptibles de transmettre le virus à des personnes qui n'ont pas été contaminées. D'après le quotidien du soir, c'est au cours d'une escale à Brest, le 13 mars, que la contamination s'est faite. Si l'accès au navire avait été interdit aux proches, les marins avaient pu, eux, débarquer. Et les mesures de nettoyage n'y ont rien fait. Actuellement déployé dans l'Océan Atlantique, le porte-avions avait déjà entamé sa phase de retour en Méditerranée. Mais alors que le retour à Toulon était programmé pour le 23 avril, il a finalement été accéléré et devrait faire son arrivée dans la rade dans le courant de la semaine du 13 au 19 avril.

