"Si nous perdons le contrôle de l'épidémie, nous devrons nous reconfiner" après le 11 mai, prévient un expert

À partir du 11 mai, le quotidien des Français va de nouveau être chamboulé. Si ce n'est pas le retour à la vie d'avant, comme le répète l'exécutif, de nombreux établissements vont rouvrir. Une partie des élèves va retourner à l'école, certains salariés au travail, et les commerces, à l'exception des bars et des restaurants, pourront accueillir des clients.

Arnaud Banos : Tout dépend de la façon dont cela se déroule. Aujourd'hui, si tout le monde sort dans la rue et que nous recommençons comme avant, un rebond épidémique est certain, il n'y aurait aucune raison que la deuxième vague n'arrive pas. À partir du moment où nous sortons du confinement, nous relâchons la contrainte. Cependant, une certaine éducation a été mise en place et une grande partie de la population a conscience de l'importance des gestes barrières et de la distanciation sociale. Nous pouvons donc imaginer que nous allons atteindre une dynamique épidémique intermédiaire entre celle de la période de confinement et celle de la vie d'avant.

Il y aura une période de latence, entre quatre et six jours, puisqu'il y a toujours un décalage entre une nouvelle mesure et son effet. Cela pose un problème : si la population commence à sortir la semaine du 11 mai et s'aperçoit que cela ne change rien dans les chiffres, il risque d'y avoir un relâchement, et le nombre de cas dans l'ensemble de la population va se remettre à croître. Celui des personnes en réanimation augmentera alors.

Oui, nous ne savons pas exactement ce qu'il va se passer, il y a de l'incertitude. Nous ne connaissons pas l'impact des mesures prises, des moteurs que nous sommes en train de rallumer. Par exemple, les enfants du primaire ont-ils vraiment la même capacité à véhiculer le virus que les lycéens ? Nous ne savons pas. Il faut donc être très vigilants et surveiller en permanence plusieurs indicateurs, dont le nombre d'entrées en soins intensifs. Avec l'effet de latence, si nous ne réagissons pas vite, nos capacités hospitalières risquent d'arriver à saturation. Il faut l'éviter, car ce sont forcément des pertes humaines, et ce n'est pas acceptable.

Vous évoquez un possible deuxième confinement, arrivons-nous dans une stratégie de "stop and go", qui consiste à enchaîner les périodes de confinement et les périodes de retour à une vie plus normale ?

À ma connaissance, le "stop and go" n'a pas été envisagé par la plupart des gouvernements. Ce n'est pas une option facile à faire avaler à la population, car le confinement ne fonctionne que si la population est en sa faveur. Les études montrent que la majorité des Français ont accepté le confinement parce que c'était la seule option possible. Le "stop and go" est une stratégie sur une période longue, jusqu'à la disponibilité du vaccin. Tout le monde connaît désormais le coût individuel et collectif du confinement. Même si ce n'est pas la stratégie envisagée, je pense qu'à tout moment, nous devons pouvoir revenir à une période de confinement si nous perdons le contrôle de l'épidémie.