Coronavirus : vers un vaccin en "février ou mars 2021" ?

Pour l'heure, aucun traitement fiable n'a encore été trouvé pour combattre les symptômes de la maladie, et la stratégie de l'immunité collective semble désormais être abandonnée, tant les incertitudes demeurent sur la production, la durée de vie et l'efficacité des anticorps dans l'organisme des personnes contaminées.

Dès lors, pour endiguer la pandémie qui a déjà causé la mort de plus de 165.000 personnes sur la planète, tous les regards se tournent vers un vaccin. Mais les experts ont déjà averti : la stratégie vaccinale prendra du temps. Pourtant, partout dans le monde, les scientifiques travaillent à son élaboration. Et les premiers résultats pourraient arriver d'ici quelques mois, notamment en Chine, pour qui l'épidémie a démarré en décembre dernier. "Deux projets de vaccins chinois sont très avancés et déjà en phase d'essais cliniques", indique à LCI Frédéric Tangy, chercheur du CNRS affecté au laboratoire d'innovation vaccinale de l'institut Pasteur. "L'un deux sera peut-être sur le marché avant la fin de l'année 2020, d'ici la fin de l'automne."