Covid-19 : la multiplication des clusters à l'AP-HP inquiète

Alors que le personnel de santé figure parmi les bénéficiaires prioritaires au vaccin contre le Covid-19, peu d'entre eux ont pour le moment franchi le pas. Selon les chiffres de l'AP-HP, seuls 18% se sont déjà faits vacciner. Or c'est précisément là que les clusters se multiplient. Dans les colonnes du Parisien ce mardi, le professeur Gilles Pialoux, chef de l'infectiologie de l'hôpital parisien Tenon, s'inquiète du nombre de soignants infectés, notamment par la souche britannique, et qui contaminent à leur tour les patients.

Selon lui, 18 foyers de contaminations au Covid-19 ont été recensés en janvier dans seulement cinq établissements de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) : Saint-Antoine, la Pitié-Salpêtrière, Charles-Foix, Tenon et Rothschild. "Cela se traduit par 820 jours sans pouvoir travailler et 120 lits fermés !", regrette-t-il. Pour le professeur, ces contaminations s'expliqueraient non seulement par l'épuisement des soignants, qui "respectent moins les gestes barrières au fil du temps", et par l'arrivée des variants, "plus contagieux".

Les inquiétudes du professeur sont à remettre en perspective avec les chiffres des autorités sanitaires. En effet, comme nous l'écrivions ici, les données de l'AP-HP montrent que 11.900 cas d'infection au Covid-19 ont été détectés parmi son personnel, "soit environ 12%" depuis juillet 2020. Des taux "relativement comparables" à ce qui est observé dans les autres catégories socioprofessionnelles.