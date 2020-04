Selon une étude, le soleil et la chaleur pourraient affaiblir le coronavirus, Olivier Véran temporise

"Notre observation la plus frappante à ce jour est l’effet puissant que semble avoir la lumière du soleil pour tuer le virus, aussi bien sur des surfaces que dans l’air", a déclaré un haut responsable du département de la sécurité intérieure, Bill Bryan. "Nous avons vu un effet similaire à la fois des températures et de l’humidité. La hausse des températures ou de l’humidité, ou des deux, est généralement moins favorable au virus (...) Nous avons identifié quelques-uns des maillons faibles dans la chaîne de transmission du virus. Nous avons identifié que la chaleur et l’humidité étaient des éléments faibles de cette chaîne. Nous avons identifié que la lumière du soleil, les rayons UV étaient une faiblesse dans cette chaîne", a insisté cet expert en science et technologie.

A l’appui de ses dires, l’expert a présenté quelques données chiffrées de cette étude menée au National Biodefense Analysis and Countermeasures Center selon laquelle une demi-vie du virus, à savoir le temps nécessaire pour réduire de moitié sa puissance, est de dix-huit heures avec une température comprise entre 21 et 24 degrés Celsius, avec 20 % d’humidité sur une surface non-poreuse, dont des poignées de portes. Cette demi-vie est néanmoins ramenée à six heures quand le taux d’humidité monte à 80 %, et seulement à deux minutes lorsque la lumière du soleil est ajoutée à l’équation. Quand le virus est suspendu dans l’air, la demi-vie est d’une heure avec une température de 21 à 24 degrés Celsius et 20 % d’humidité. Avec un même taux d’humidité, une même température, mais avec l’ajout de la lumière du soleil, cette durée tombe à une minute et demie.

Bill Bryan en a conclu que des conditions estivales pouvaient créer "un environnement dans lequel la transmission peut être réduite" sans pour autant affirmer pleinement que l’agent pathogène soit éliminé entièrement. En d'autres termes, ce sont des résultats encourageants mais qui ne sauraient justifier une levée des mesures de distanciation sociale actuellement en vigueur aux Etats-Unis.