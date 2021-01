Plus virulents, plus mortels, plus résistants... Le vrai du faux sur les variants du Covid-19

C’est la nouvelle inquiétude autour de la pandémie de Covid-19 : les variants. Depuis plusieurs semaines, face à leur apparition partout sur la planète, les pays se replient sur eux-mêmes et augmentent leurs restrictions. En France, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, estime que les variants "changent complètement la donne". Mais sont-ils vraiment plus dangereux ? Quelles sont leurs particularités ? LCI démêle le vrai du faux.

À NUANCER. Au Brésil, dans l’État d’Amazonas, un nouveau confinement démarre ce lundi. En cause, une explosion des cas, après une première vague au printemps dernier. À Manaus, la capitale de cet État, la flambée des contaminations submerge les hôpitaux, tandis que le nombre de décès en janvier y est le plus élevé depuis le début de la pandémie. Pourtant, selon une étude publiée dans Science , 76% des habitants de la ville avaient contracté le virus en octobre, et sont donc, en théorie, immunisés contre une nouvelle contamination.

VRAI. Autre variant qui suscite l’inquiétude : le britannique, détecté dans une soixantaine de pays, dont la France. Le Premier ministre Boris Johnson a prévenu vendredi 22 janvier : ce nouveau variant "peut être lié à un degré plus élevé de mortalité". " Public Health England a publié un rapport qui détaillait plusieurs analyses sur la mortalité. Il a effectivement été constaté que chez les personnes infectées par le variant anglais, la mortalité était accrue", explique Thibault Fiolet. "En effet, par des méthodes différentes et sur des groupes différents de population, il y a une association statistique avec une augmentation de la mortalité."

Ce variant avait déjà été décrit comme plus contagieux. Mathématiquement, le nombre de cas augmente dans toutes les tranches d’âge de la population, et donc les décès également. Mais cette "mortalité accrue" pourrait être surtout due à une plus forte virulence du virus. "Attendons encore les analyses en laboratoire avec les propriétés virologiques du variant", demande l’épidémiologiste, mais il est "sans doute plus virulent" que la souche habituelle. "Toutefois, dans le rapport, il est écrit que le risque absolu de mourir en étant infecté par le variant reste bas : il ne faut donc pas s’affoler." Pour l’heure, les vaccins restent efficaces contre ce variant britannique.