Polémique sur le manque de masques de protection : les explications d'Olivier Véran

Pour ce faire, Olivier Véran a d'abord tenu a rappelé la "situation" dont a "hérité" le gouvernement. Alors que, il y a une "dizaine d’années", la France s'était équipée d'un milliard de masques chirurgicaux et 600 FFP2, ces stocks n'ont "pas été renouvelés dans la durée" et se sont "réduits année après année". De sorte que, lorsque le Covid-19 est apparu, le ministre reconnaît qu'il ne restait plus "qu'un stock d'Etat de 117 millions de masques chirurgicaux et "aucun stock stratégique" de FFP2. Le gouvernement avait donc conscience, dès le début de la pandémie, qu'il "allait être une difficulté".

Ces pour ces raisons que, depuis janvier, le ministre assure que "toute production possible a été commandée, toute production disponible a été réquisitionnée, toute distribution possible a été assurée".

Olivier Véran indique ainsi que le gouvernement a décidé, dès le mois de janvier, de "recourir à l'importation de masques en provenance de tous les pays producteurs", avant de travailler "jour et nuit" à l’augmentation de la production. Après avoir signé des commandes pour "plus de 250 millions de masques" en janvier, ces derniers seront "livrés progressivement au cours des prochaines semaines". Et, grâce aux dons et importations, l'Etat a récupéré "depuis cette dernière semaine de février", près de 40 millions de masques. En conséquent, à ce jour, l'Hexagone détient 86 millions de masques dont 5 millions sont des FFP2. Un chiffre dérisoire lorsqu'on sait que les prévisions estiment que 24 millions de masques seront utilisés chaque semaine.

Mais pas de quoi s'affoler. "Nous avons réarmé notre système de production et de logistique de façon colossale et rapide", s'est félicité le ministre. Un dispositif "très complexe", qui permettrait dorénavant aux entreprises du pays de produire "6 millions de masque par semaine". Une capacité revue à la hausse, avec près de deux millions de masques en plus, produits à partir du mois d'avril, selon les précisions du ministre de la Santé, qui a aussi rappelé que des "tests" étaient réalisés actuellement en France.