Coronavirus : pourquoi la mortalité des Bouches-du-Rhône n'est-elle pas publiée par l'Insee ?

Dans un souci de transparence sur l'ampleur de l'épidémie de coronavirus Covid-19, l'Insee a décidé de publier "exceptionnellement" le nombre de décès par jour et par département . Ces chiffres, actualisés toutes les semaines, permettent de comparer l'évolution de la mortalité entre 2019 et 2020. On apprend ainsi grâce à eux, par exemple, que dans le Haut-Rhin - qui abrite notamment la ville de Mulhouse, un foyer important de l'épidémie - le nombre de décès du 1er au 16 mars 2020 est en hausse de 38 % par rapport au nombre de décès du 1er au 16 mars 2019.

Tous les départements sont renseignés, de métropole comme d'Outre-mer. Tous, sauf un... les Bouches-du-Rhône. Or, c'est ici, à l'IHU Méditerranée Infection de Marseille, que le professeur Didier Raoult et ses équipes effectuent des soins et des prescriptions à partir de chloroquine et d'hydroxychloroquine pour diminuer la charge virale des patients infectés par le Covid-19. Il n'en fallait pas moins pour que sur les réseaux sociaux les amateurs de complots imaginent que les résultats du professeur Raoult sont dissimilés.