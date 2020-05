Pourquoi les tests sérologiques sont-ils réservés aux soignants ?

Les tests PCR interviennent à la phase aiguë de la maladie. Ils déterminent si une personne est contaminée et donc contagieuse ou non. Si elle est positive, il existe un risque de contagion donc il faut l’isoler pendant 14 jours pour éviter d’étendre la maladie. Au contraire, les tests sérologiques sont effectués après la phase aigüe pour déterminer si la personne a été en contact avec la maladie. Si la réponse est positive, on ignore encore si elle en est protégée ou non mais elle n’est a priori plus contagieuse.

Le gouvernement souhaite réserver ces tests sérologiques aux soignants, pourquoi ?

Sur la sérologie, le gouvernement n’est pas très clair parce que les études scientifiques ne le sont pas non plus ! Il y a déjà eu trois rapports prudents de la part de la Haute Autorité de Santé en la matière. Ce n’est pas très clair parce qu’il existe une multitude de tests sérologiques, tous ne sont pas validés. Ce n’est pas très clair parce qu’on ne sait pas si le coronavirus induit une production systématique d’anticorps dans l’organisme. Et ce n’est pas très clair, enfin, parce que même lorsqu’il génère des anticorps, on ne sait pas s’ils sont protecteurs et la durée de protection. Le risque pour les autorités de santé est de donner des consignes de déconfinement simplistes et potentiellement dangereuses qui consisteraient en : "si la sérologie est positive on peut déconfiner en toute sécurité. Et, corollaire, on relâche les mesures barrières. " C’est ici le risque ; si les gens se savent positifs au coronavirus, la tentation serait grande de se sentir protégé et de relâcher son attention. C’est surtout ce qu’il ne faut pas faire.

Ne tester que les soignants avec le test sérologique poursuit plusieurs buts. Cela a une visée épidémiologique, savoir si le virus a circulé ou non en population soignante. Il est aussi possible de se dire que si beaucoup de soignants ont développé ces anticorps, ils sont potentiellement protégés, ce qui peut être intéressant. Enfin, cela permet d’avoir une population sensibilisée à qui il est plus facile de dire que, même si la sérologie est positive, ce n’est pas une garantie absolue et donc il ne faut pas relâcher les mesures barrières.