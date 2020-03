Coronavirus : près de deux Français sur trois inquiets par l'avancée de la maladie

À titre de comparaison, ils étaient 44% à être inquiets de l'épidémie en janvier dernier. Plus précisément, 42% des Français sont "plutôt inquiets" et 19% sont "tout à fait inquiets" devant l'épidémie causée par le nouveau coronavirus. A contrario, 9% des Français ne sont "pas du tout inquiets".

Ce chiffre pourrait bien croître au fil des jours à venir. Alors que la France a relevé vendredi 28 février son niveau d'alerte pour passer au stade 2 de l'épidémie de coronavirus, les Français ne cachent pas leurs inquiétudes : ils sont 61% à être inquiets pour eux et pour leur famille. C'est ce que nous apprend un sondage réalisé par l'Ifop pour Illicomed et dévoilée par Le Parisien , une enquête menée jeudi et vendredi , soit avant que ne soit déclaré le stade 2 de l'épidémie.

Il s'agit du pourcentage d'inquiétude des Français le plus élevé pour une crise sanitaire relevé par l'institut (en 2005, 55% des Français déclaraient être inquiets de l'épidémie d'Ebola en octobre 2014 selon l'Ifop). Et il y a fort à parier que ce pourcentage évolue dans les prochains jours avec les décisions gouvernementales d'interdire les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné et l'annulation de plusieurs événements publics à venir.

Parallèlement, 57% des personnes sondées considèrent que le gouvernement "a caché certaines informations". Un chiffre en hausse par rapport à la dernière enquête d'Ifop menée le mois dernier. Une majorité de Français confient par ailleurs être "inquiets à l'idée de se rendre dans un stade" (54%) et d'"utiliser les transports en commun" (52%), des espaces où les contacts rapprochés sont plus nombreux. Dernier pourcentage à noter : 57% des Français rechignent à serrer la main d'une personne avec un passeport étranger. Un chiffre qui devrait croître suite aux recommandations du gouvernement d'éviter la poignée de mains entre individus, Français ou non.