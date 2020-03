Que sait-on du foyer de coronavirus à Mulhouse ?

On fait un point sur la situation, son origine et les mesures prises.

L'église évangélique de " La Porte Ouverte " a été fondée en 1966, à l'initiative d'un pasteur mennonite. Cette communauté religieuse s’est développée rapidement et est considérée, depuis quelques années, comme l’une des plus grandes églises protestantes évangéliques en France. Elle s’était notamment démarquée en bâtissant un lieu de culte important à Mulhouse en 2015, d'une capacités de 2000 personnes.

Laurent Touvet, préfet du Haut-Rhin, a détaillé une série de dispositions d'ordre public mises en place pour tenter d'enrayer la propagation du virus dans la région. Il a décidé de prendre des "mesures concentrées sur l'entourage et l'environnement des deux familles. Ce sont des mesures locales qui viennent compléter des mesures nationales." Concrètement, les rassemblements dans les communes du domicile des personnes infectées (Hésingue et Bernwiller) ont été interdits. De même, les écoles des enfants malades, soient l'école Emmanuel à Saint Louis et l'école communale de Bernwiller, sont également fermées pour une durée de deux semaines. Tout comme l'école Oberlin, située dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse et tout proche de du lieu de rassemblement de l'église évangélique.

Il existe un certain flou quant aux individus présents à la manifestation religieuse. Tous n'étaient pas forcément des membres permanents ou assidus de l'église de "La Porte Ouverte", ce qui rend leur identification d'autant plus difficile. Pour essayer d'y voir plus clair, le site internet et les réseaux sociaux de la communauté confessionnelle ont partagé un message demandant aux "personnes qui ont participé et qui présentent les symptômes du coronavirus […] de bien vouloir se manifester en téléphonant au 15 [….] en restant chez [elles] ".