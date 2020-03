Coronavirus : quels sont les symptômes, quelles consignes adopter ?

Apparu fin décembre dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, le coronavirus, désormais considéré comme une pandémie, continue de se propager partout sur la planète avec plus de 143.000 cas et au moins 5400 morts dans le monde. En France, on dénombre désormais plus de 3600 personnes infectées et 79 décès et l'épidémie est loin d'avoir atteint son pic.

Le coronavirus est un virus respiratoire. "Les symptômes principaux sont de la fièvre, un syndrome pseudo-grippal, des maux de têtes, des douleurs dans les articulations et les muscles dans un premier temps. Dans un deuxième temps, des signes respiratoires, toux, crachats et essoufflements, jusqu’à des pneumonies qui peuvent être sévères dans les cas les plus graves. En sachant que l’on peut aussi développer seulement ce qui s’apparente à un simple rhume", explique Yazdan Yazdanpanah, directeur de l’Institut immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie à l’Inserm et chef du service maladies infectieuses à l’hôpital Bichat AP-HP à Paris.

Des symptômes proches de la grippe donc, et peut-être même "moins violents", selon le médecin urgentiste Gérald Kierzek. "La grippe, c’est 39 de fièvre, cloué au lit. Pour le coronavirus, la température se situe plutôt entre 37,5 et 38,5", indique le consultant santé de LCI. La période d'incubation du coronavirus, c'est-à-dire la durée entre l'infection du virus et l'apparition des premiers symptômes, serait en moyenne de cinq jours.

Si pour une majorité des patients, la maladie est "bénigne", d'autres connaissent des complications, qui peuvent mener à un passage en réanimation voire au décès. Cette forme grave du coronavirus se développe en grande partie chez les personnes âgées ou fragiles mais pas uniquement..