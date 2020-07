Reprise de l'épidémie en Île-de-France : que disent (vraiment) les chiffres ? Au 15 juillet 2020, l'Ile-de-France comptait 27 foyers de contamination actifs, dont 8 à Paris − L. Marin / AFP

REBOND - Plusieurs "signaux faibles de reprise de l'épidémie" ont été signalés en Ile-de-France. Les autorités sanitaires appellent les Franciliens à ne pas relâcher leurs efforts. Que disent les indicateurs ?

Assistons-nous aux prémices de la deuxième vague de contamination au Covid-19 dans la région la plus peuplée de France ? L'Agence régionale de santé d'Ile-de-France confirme bien à LCI que "les indicateurs sanitaires montrent de façon concordante des signaux faibles en faveur d'une reprise épidémique modérée". Une inquiétude qui rejoint celle partagée par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, notant lui aussi une "reprise épidémique" dans la région francilienne. "Les Franciliens doivent rester particulièrement vigilants et actifs, contre le virus en respectant les gestes barrières", tient à rappeler l'ARS.

Des appels à SOS Médecin et au Samu en hausse...

1er signe de reprise : les appels et de consultations à SOS Médecin ainsi que les appels au Samu pour suspicion d'infection au Covid-19 ont désormais atteint "les seuils de vigilance". "Cette augmentation touche surtout le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, où les augmentations sont les plus fortes de la région", précise l'ARS. "Nous suivons ces indicateurs avec la plus grande attention afin de prendre les mesures nécessaires si cette situation venait à se confirmer." 2e signe : le nombre de clusters. Ils sont désormais au nombre de 29 selon Aurélien Rousseau. Le directeur général l'ARS a ainsi indiqué sur l'antenne d'Europe 1 que les courbes témoignant de la circulation du coronavirus "repart(ai)ent à la hausse" .

La reproductivité du virus qui augmente...

Autre indicateur : le taux de reproductivité, aussi appelé le 'R effectif'. Il correspond au nombre de personnes que contamine un malade du coronavirus. Cet indicateur parvient à son niveau de vigilance entre 1 et 1,5 et à son niveau d'alerte au-dessus de 1,5. En Ile-de-France, alors que le R effectif a atteint son niveau le plus bas le 18 juin avec 0,77, il est reparti depuis à la hausse jusqu'à dépasser le seuil de vigilance depuis le 7 juillet avec 1,1 dans l'ensemble des départements de la région. Autrement dit, la circulation du Covid-19 est plus importante en Ile-de-France depuis deux semaines qu'au mois de juin.

...mais les tests positifs restent loin du seuil d'alerte

L'ARS nous indique que "le taux de positivité des tests PCR reste stable sur la région" avec un résultat à 1,2%. C'est toutefois au-dessus du niveau national qui était de 1,1% à la mi-juillet. Le taux de positivité des tests PCR dépasse son seuil de vigilance quand il se situe entre 5 et 10 % et son seuil d'alerte au-dessus de 10 %.

... toujours moins de patients hospitalisés

Autre précision, le nombre de patients hospitalisés pour cause de coronavirus dans la région poursuit sa décroissance progressive : 3 390 patients hospitalisés le 16 juillet, soit 49 de moins que le 15 juillet. Dans les service de réanimation - qui accueillent les cas les plus graves - sept nouveaux patients ont été admis le 16 juillet. Au total, le nombre de malades en réanimation est stable depuis le 10 juillet, autour de 240 personnes.