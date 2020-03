"Respectez notre travail !" : le cri du cœur d'une néphrologue fatiguée de voir ses concitoyens dans les rues

A 20h, un nouveau rituel s'est installé dans nos vies de confinés. Comme en Italie, les mêmes scènes d'applaudissements envoyés depuis les balcons, les fenêtres ouvertes, à un personnel soignant plus qu'à sa tâche, en première ligne face à la vague d'épidémie qui chaque jour grossit. Confinés, les Français manifestent ainsi leur solidarité. C'est aussi l'expression d'une contradiction qui irrite - c'est un euphémisme -, les mêmes soignants.

Car aux salves d'applaudissements se mêlent aussi les images de ces Français qui, comme si de rien n'était et en dépit des consignes de confinement, courent dans les parcs, se pressent dans les gares et font leurs courses avec insouciance. C'est de moins en moins le cas grâce à un renforcement des contrôles et des arrêtés municipaux mis à exécution depuis ce samedi. Néanmoins, sur LCI ce samedi, Anne-Sophie Verhoeven, néphrologue (spécialiste des maladies du rein, ndlr) à l’hôpital Bichat à Paris a exhorté les derniers récalcitrants à rester chez eux : "Nous demandons à tous de respecter notre travail. Il ne sert à rien de nous applaudir à 20h si, en parallèle, ces mêmes personnes qui nous applaudissent sont dans la rue quelques heures plus tôt !"