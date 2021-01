Coronavirus : non, le Coca ne rend pas positif un test antigénique

La séquence, diffusée sur une flopée de plateformes, est devenue virale. Sur Facebook, elle a été visualisée plus de 300.000 fois en 24 heures, tandis que sur une chaîne Télégram de la communauté QAnon française , elle a été partagée 24.000 fois en à peine douze heures. Jusqu'à finir sur Twitter dès ce mardi midi. Résultat, les spectateurs s'inquiètent de la fiabilité des tests, décrivant des outils "frauduleux et coûteux, avec plein de faux positifs et de faux négatifs". "Là on atteint des sommets ! Tous les buveurs de Coca-Cola sont probablement positifs à ce test!", peut-on lire. Un autre internaute va même encore plus loin. Sur Twitter il diffuse la vidéo de trois minutes afin d'arguer que ces tests permettent de "gonfler les rangs des positifs". Un argument qui irait dès lors dans le sens de la thèse complotiste du "Great Reset" selon laquelle la pandémie serait créée de toute pièce. Pourtant, de simples notions scientifiques permettent de comprendre que le résultat est complètement faussé.

Le test mis en cause est conçu par le laboratoire AAZ et fait bien partie des quelque 350 tests de dépistage que l'on peut trouver sur le marché. En atteste la plateforme du gouvernement dédié à la lutte contre le coronavirus. Il n'y a également aucun doute sur le fait que le résultat affiché est positif. Comme indiqué dans la notice du laboratoire, il y bien une barre au niveau de la lettre C et au niveau de la lettre T. Enfin, et contrairement à d'autres exemples, venus d'Autriche et d'Allemagne, dont nous vous parlions le 15 décembre dernier, le test est correctement réalisé.

Alors pourquoi ce résultat ? Contacté par LCI.fr, le chef du laboratoire décrit un "mésusage" du produit. "Ce que l'on observe, c'est une réaction chimique, et non pas une réaction immunologique", martèle ainsi le docteur Joseph Coulloc'h. Le biologiste nous rappelle en effet que cette technique de dépistage, réalisée via un prélèvement au fond du nez, recherche des protéines virales. Le résultat est positif s'il y a une réaction avec les anticorps présents sur la bandelette. Pour les visualiser, un colorant est utilisé. Or, ici, c'est ce colorant qui est mis en évidence par la boisson gazeuse et non pas les anticorps. "Le dépistage doit se passer dans certaines conditions, notamment des conditions de pH", soit d'acidité de milieu, nous explique le Dr. Coulloc'h. Lors d'un prélèvement, on rajoute donc une "solution tampon", afin de stabiliser l'acidité de l'échantillon à huit degrés. Ici, le pH trop acide de la boisson (à 2,5), va donc détruire la protéine de l'anticorps nécessaire au test."Le test n'est tout simplement pas valable", conclut le président du laboratoire.