PCR, sérologiques ou salivaires : où en est-on des tests du coronavirus en France ?

Une fois la capacité maximale atteinte, les soignants, personnes symptomatiques et cas contacts devraient être les premiers à pouvoir être testés massivement. En outre, ce sont ces tests de diagnostic qui sont utilisés pour mener les campagnes de dépistage dans les Ehpad. S'ils se révèlent négatifs, ils ne permettent toutefois pas de déterminer si le patient a été au contact du virus par le passé ou non.

Ces tests ne sont pas réservés à l'ensemble de la population : seules les personnes ayant des symptômes devraient y être éligibles. En mars, le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé que la France serait capable de réaliser "50.000 tests PCR chaque jour d'ici fin avril". Mais ce chiffre a semble-t-il été revu à la baisse. Sur RTL, en début de semaine, Olivier Véran a indiqué que la France réalise "environ 150.000 tests par semaine" et est en train d'aller "vers les 200.000 tests" hebdomadaires. Ce dimanche, le ministre de la Santé a encore revu ses objectifs et espérait réaliser, à compter du 11 mai, 500.000 tests de la sorte chaque semaine.

Les tests PCR, également appelés test nasopharyngés, sont les plus utilisés actuellement. Ils permettent de savoir, grâce à un long coton-tige, si le patient est infecté par le coronavirus au moment du test ou non. "L'échantillon prélevé nous permet d'avoir un équivalent de charge virale", expliquait à LCI au début de l'épidémie Sylvie Behillil, responsable adjointe au Centre national de référence des virus respiratoires à l'institut Pasteur, où a été développé le test. "Le liquide prélevé est ensuite analysé et nous savons ainsi s'il est chargé en virus ou non." Entre le prélèvement et le résultat, plusieurs heures sont cependant nécessaires.

Les tests sérologiques sont les plus attendus. Leur principe est simple : une prise de sang permet de déterminer la présence ou non des anticorps dans l'organisme. Ces tests sont encore en cours de développement, et la Haute autorité de santé (HAS) vient de publier des premières règles concernant leur utilisation.

L'évaluation "systématique" de leur fiabilité par le Centre national de référence de Pasteur et celui de Lyon et la "transparence" sur leurs performances de la part des industriels font partie du "cahier des charges" recommandé par la HAS pour ces tests. Ils sont "développés en urgence et dans un contexte de progression continue des connaissances sur cette maladie virale et son évolution", rappelle la HAS.