Covid-19 : trois choses à savoir sur les autotests, désormais intégrés au pass sanitaire

Réservés aux personnes majeures, asymptomatiques, et qui ne sont pas cas contacts, ces autotests supervisés sont complémentaires des autres tests et n’ont pas vocation à les remplacer. Ainsi, en cas de résultat positif, le patient est invité à réaliser "sans délai" un test PCR de confirmation, précise l’Ordre national des pharmaciens.

De même, ces autotests ne sont valables que dans le cadre du pass sanitaire "activités", c’est-à-dire pour pouvoir accéder aux lieux où aux événements soumis au dispositif et ne sont pas valables pour "des voyages vers l’étranger, entre la métropole et les outremers et entre l’hexagone et la Corse", indique le site de l’Ordre national des pharmaciens. Dans ce cas précis, les tests PCR ou antigéniques restent la règle. Ces autotests sont aussi valables d'ici au 15 septembre pour les personnes non vaccinées et soumises à l’obligation vaccinale, qui entre en vigueur dès le 15 septembre.