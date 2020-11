Un épidémiologiste réclame 10.000 euros d'amende pour les jeunes qui "font des fêtes"

Tantôt accusée d'être une "génération irresponsable" en négligeant les gestes barrières et les règles imposées par le gouvernement, tantôt remerciée pour tous les sacrifices accordés, le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le Covid-19 divise en cette période de pandémie. L'épidémiologiste Martin Blachier, lui, réclame une sévérité beaucoup plus grande. Interviewé par LCI ce mercredi, le spécialiste en santé publique a réclamé des amendes de 10.000 euros notamment à destination "des jeunes qui font des fêtes alors que ce n'est pas autorisé".

L'épidémiologiste était appelé à réagir sur les propos de la responsable des situations d’urgence à l’OMS-Europe Catherine Smallwood, qui soutient dans les colonnes du Parisien ce mercredi que "le virus est avec nous pour toujours". Face à cette affirmation, il estime capital de "trouver une stratégie de sortie de confinement" qui passe par un "plan 'population vulnérable'".

Pour ce faire, Martin Blachier est catégorique : il faut des mesures beaucoup plus dures. "Il faut des règles assez strictes sur la population plus jeune, qui devra se déconfiner pour reprendre une activité économique. Il va falloir être beaucoup plus dur", assure-t-il. Et de préciser : "C'est-à-dire que des jeunes qui font des fêtes alors que ce n'est pas autorisé, ce n'est pas 150 euros d'amende, il faut leur mettre 10.000 euros d'amende. C'est ce qu'ils font dans les pays où ça fonctionne", citant notamment l'exemple de l'Australie. Face au non-respect de l'obligation de rester chez elles par des centaines de personnes, le pays a annoncé début août tripler le montant des amendes. Les récidivistes s’exposent désormais à une amende de 5.000 dollars australiens (3.030 euros), contre 1.652 AUD auparavant. Cet été, des fêtards australiens se sont d'autre part vus contraints de payer chacun une amende d’environ 1.000€. La note totale de la soirée est ainsi revenue à 26.000 dollars, soit près de 16.000€.