Un nouveau variant "alsacien" ? Une dénomination abusive

Surveillés de près, les variants se trouvent aujourd'hui au cœur de l'attention. Susceptibles d'être plus contagieux, de toucher davantage des publics jusqu'alors peu exposés, ils font l'objet d'analyses fines afin de mesurer leur propagation et leurs déplacements sur le territoire.

La professeure Samira Fafi-Kremer, en charge du laboratoire de virologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, a tenu à préciser que le CHU n'avait pas identifié une souche jusqu'alors inconnue. "On l’a juste mise e en lumière", a-t-elle glissé, expliquant la manière dont s'était déroulé le processus. "Nous avions des résultats discordants [...] On a envoyé nos résultats aux CNR (Centres nationaux de référence) qui ont confirmé la mutation et on a constaté que le variant circulait déjà un peu partout dans le monde, surtout en Europe", précise-t-elle à 20 Minutes.

En résumé, ce variant n'est pas plus alsacien qu'un autre, et ne circule d'ailleurs que très peu dans la région. Les spécialistes rappellent régulièrement que de nouveaux variants voient le jour quotidiennement, et qu'il s'agit d'un processus habituel dans le cycle de vie des virus. Des souches qui évoluent, mais qui ne deviennent pas toujours pour autant plus dangereuses ou transmissibles. Santé Publique France effectue un suivi très poussé des variants, qu'il classe en 3 catégories, inspirées d'une nomenclature de l'OMS : variant préoccupant, variant à suivre, variant en cours d’évaluation. Le "préoccupant", comme son nom l'indique, est d'autant plus scruté qu'il est jugé potentiellement plus dangereux, à l'instar de celui dit "anglais".

Ce n'est pas le cas du variant identifié à Strasbourg, dont les équipes du CHU précisent qu'il a été détecté sur des personnes ne faisant pas l'objet d'une hospitalisation grave, et qui ne présentaient généralement que très peu de symptômes. Notons enfin qui si ce variant "alsacien" n'en est pas un, il existe celui qualifié de "variant Henri-Mondor", du nom de l'hôpital parisien où il a été identifié. Celui-ci est porteur de mutations susceptibles de le rendre plus transmissible ou potentiellement en mesure de se révéler moins sensible aux vaccins. Des caractéristiques qui poussent les autorités sanitaires françaises à le maintenir sous étroite surveillance.