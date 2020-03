Coronavirus : une agente de la RATP et un conducteur de bus contaminés

Elle travaille dans l'une des stations de métro de la capitale. Et est atteinte du coronavirus. Une agente de la RATP a été testée positif au Covid-19, fait savoir auprès de LCI la régie des transports parisiens. Cette femme a été contaminée lors d'un "séjour privé".

Sa contamination a eu lieu au cours de la semaine précédent son retour au travail, nous précise-t-on. En temps normal, cette femme travaille dans une station, et donc dans des "espaces" où elle "interagit avec le public", comme un guichet, par exemple. Cette femme a-t-elle travaillé après son retour de vacances? A-t-elle été en contact avec des usagers? LA RATP ne peut "ni le confirmer, ni l'infirmer". Cependant, selon une note d'information diffusée en interne à laquelle nous avons pu avoir accès, l'encadrement de la ligne 6 a bien recueilli "la liste des agents que cette dernière [la salariée] a côtoyés du 26 au 28 février".

Actuellement hospitalisée, la patiente "va mieux", fait savoir la régie parisienne. Et assure que la situation est "très suivie par la médecine du travail et l'entreprise. En contact avec l'Agence régionale de santé, la RATP "suivra ses recommandations". La régie a par ailleurs assuré que les stations fréquentées par son agente ont été "nettoyées et entièrement désinfectées".

Un autre cas a été signalé dans la journée, un conducteur de bus basé à Thiais, dans le Val-de-Marne, non loin de l'aéroport d'Orly. Il a été "mis en quarantaine chez lui suite à un diagnostic médical positif au Cov19", a annoncé le porte-parole de l'AFP auprès du Parisien. "L'agent va bien, la situation est très suivie par la médecine du travail et la RATP a pris immédiatement attache auprès de l'Agence régionale de santé et suit actuellement ses recommandations", a poursuivi la régie, qui précise que des mesures d'information sont en cours "dans l'environnement de travail du salarié".