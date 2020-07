Une deuxième vague épidémique ? Ces 4 indicateurs à connaître avant de s'affoler

INDICATEURS – Mayenne, Gironde, Finistère, Ile-de-France... les indicateurs de l'épidémie repartent à la hausse mais de quoi parle-t-on ? Que signifie un "seuil d'alerte" ou un "taux d'incidence" ? LCI vous aide à mieux comprendre.

La France est-elle menacée par une reprise de l'épidémie de coronavirus ? Plusieurs départements de l'ouest sont sous surveillance. La Mayenne, notamment, a dépassé son "seuil d'alerte" pour le taux d'incidence du virus, des campagnes massives de tests y sont lancées et le port du masque y est obligatoire dans les lieux publics clos. En Bretagne, le "taux de reproduction" du virus a bondi... sans pour autant que cela ne signifie une forte augmentation des cas. A Paris, des signaux "d'attention particulière" sont désormais perceptibles dans des hôpitaux parisiens, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Seuil d'alerte, seuil de vigilance, taux d'incidence, taux de reproduction.... que signifient ces termes employés pour qualifier l'épidémie ? Et à partir de quel "seuil" peut-on considérer que l'épidémie repart ? Voici des éléments de réponse pour mieux comprendre et ne pas tout mélanger.

Taux d'incidence

Il correspond au nombre de cas positifs par rapport à la population. Ce taux d'incidence atteint son seuil de vigilance lorsqu'on compte plus de 10 nouveaux cas positifs pour 100.000 habitants lors des 7 derniers jours. Le seuil passe ensuite à "l'alerte" lorsqu'on compte au moins 50 nouveaux cas cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. C'est pour cette raison qu'avec 50,1 nouveaux cas pour 100.000 habitants, la Mayenne a dépassé son "seuil d'alerte".

Le taux de positivité

Cet indicateur concerne cette fois les tests dits PCR, c'est à dire ceux qui sont faits pour diagnostiquer si un patient est, ou non, positif au virus. Ce sont ces tests qui sont effectués à l'aide d'écouvillons introduits dans le nez des patients. Le taux de positivité des tests PCR dépasse son seuil de vigilance quand il se situe entre 5 et 10 % et son seuil d'alerte au-dessus de 10 %. A l'échelle nationale, le taux de positivité était à la mi-juillet, de 1,1 % selon les chiffres de Santé Publique France.

Le taux de reproductivité ou "R effectif"

Ce taux, également appelé "R effectif", correspond au nombre de personnes de son entourage qu'un malade contamine. Il résulte de trois facteurs : le risque de contamination pendant un contact physique, le nombre de contacts quotidiens et la durée de contagiosité d’une personne malade (allant jusqu’à 14 jours). Ce "R" parvient à son niveau de vigilance entre 1 et 1,5 et à son niveau d'alerte au-dessus de 1,5. Concrètement, l'épidémie régresse quand il est inférieur à 1 et elle s'accélère quand il est supérieur à 1. Pour calculer le R effectif, Santé Publique France se fonde sur les tests de dépistage effectués dans chaque région. Le 10 juillet par exemple, 2.138 personnes ont été testées positives en Bretagne (avec un taux de positivité de 1,9 %), 2.969 dans les Pays de la Loire (taux de 1,9 %), 4.102 en Nouvelle Aquitaine (taux de 0,5 %), 5.601 en Paca (taux de 0,6 %), 5.006 dans les Hauts de France (taux de 1 %), et 14.183 en région parisienne (taux de 1,1 %). La carte ci dessous, réalisée par notre partenaire Esri, indique le "R effectif" région par région. Depuis, les données pour la Bretagne ont été réévaluées à 2,62.

La capacité hospitalière

Dernier indicateur, la capacité hospitalière est définie par le nombre de lit de réanimation disponibles. Ce taux franchit son seuil de vigilance quand les lits en réanimation sont occupés entre 40 et 60 % par des malades du Covid-19 et son seuil d'alerte à plus de 60 %.

Des indicateurs qui doivent se conjuguer

Reproductivité, incidence, positivité... aucun de ces indicateurs "seuls" ne permet de conclure à une reprise de l'épidémie. Le "R effectif", par exemple, est utile pour surveiller la circulation du virus. Mais il ne suffit pas pour constater que l’épidémie s’accélère, explique Santé Publique France. En effet, le taux de reproduction peut rapidement augmenter à cause de plusieurs événements propres à chaque territoire : "Par exemple, la survenue d’un cluster dans une entreprise peut conduire à des actions de dépistage et un afflux de patients dans un service d’urgence ou dans un laboratoire, faisant augmenter ponctuellement le R sans pour autant qu’il y ait une diffusion dans la communauté."

En l'occurrence en Mayenne, le taux de positivité est supérieur à 5 % depuis quelques jours et le R effectif se situe à 1,5 au niveau régional, selon les données de Santé Publique France du 9 juillet. "Ces indicateurs épidémiologiques nous confortent dans ce plan d’action", a indiqué Jean-Jacques Coiplet, directeur de l’ARS Pays de la Loire, lors d'une conférence de presse ce jeudi 16 juillet. Ajouté au fait qu'un certain nombre de cas se sont déclarés en dehors des sept clusters identifiés, cela a suffi aux autorités pour placer le département "en situation de vulnérabilité élevée".

Caroline Quevrain