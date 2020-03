Coronavirus : une étude confirme le caractère aggravant de l’âge

Le coronavirus s’avère plus mortel avec un âge élevé du patient contaminé, confirme une étude britannique. Publiée mardi dans la revue médicale The Lancet, celle-ci montre une forte corrélation entre l’âge et le taux de mortalité. Elle a été menée par des chercheurs d'Imperial College, de l'Université Queen Mary de Londres et de l'Université d'Oxford.

L’estimation a été réalisée après étude de plusieurs centaines de cas chinois de Covid-19 relevés en février 2020. Selon ses résultats, la maladie est en moyenne beaucoup plus redoutable pour les plus de 60 ans, avec un taux de mortalité de 6,4% (parmi les cas confirmés). Ce taux grimpe même à 13,4% chez les plus de 80 ans et tombe à 0,32% chez les moins de 60 ans.

Des décès touchant des enfants de un an aux Etats-Unis, 13 ans en Grande-Bretagne ou encore celui d'une jeune fille de 16 ans en France ont toutefois été enregistrés.