Covid-19 : un temps réfractaire, la France s'ouvre à l'idée des vaccinodromes

Ils commencent à bourgeonner un peu partout en France. Face à la propagation du virus et de variants, des opérations de vaccination de masse ont été lancées dans plusieurs régions, où le Covid-19 circule le plus activement. "Déjà ce samedi à 17h30, 220.000 français ont été vaccinés, plus du double de samedi dernier. On continue demain !", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran, ce samedi 6 mars sur Twitter. En Île-de-France, plus de 100 centres ont été ouverts ce week-end pour écouler plus de 50.000 doses. Dans le Pas-de-Calais, trois vaccinodromes ont été mis en place à Calais, Boulogne-sur-Mer et Béthune.

Pour remplir l'objectif de 10 millions de premières injections à la mi-avril et de 20 millions le mois suivant, but fixé par le Premier ministre Jean Castex jeudi 4 mars, l'exécutif planche sur une solution de grande ampleur, à la demande d'Emmanuel Macron qui veut faire monter en puissance la vaccination. Le gouvernement étudie la possibilité de créer de grands centres "pour permettre d'absorber le flux important de vaccins attendu à partir d'avril", rapporte le Journal du Dimanche. "On préfère parler de centres de vaccination éphémères", tempère Matignon, privilégiant toujours le recours aux généralistes et pharmaciens.