VIDÉO - Extraire une sixième dose du vaccin Pfizer, un geste très complexe nécessitant de la précision

Chaque goutte compte et le laboratoire Pfizer-BioNTech l'a bien compris. Celui qui a développé l'un des premiers vaccins contre le Covid-19 a annoncé la baisse du volume des livraisons. La consigne a changé : désormais chaque flacon contient six doses, contre cinq auparavant. Le laboratoire se réfère à la mise à jour de l'Agence européenne du médicament (EMA) à ce sujet. L'objectif ? Éviter le gaspillage et vacciner davantage.

Cependant, cette annonce a créé la polémique au sein du personnel soignant. En effet, l'obtention de six doses, et non cinq, par fiole peut se révéler compliquée. Cette opération nécessite des gestes particuliers et un matériel adéquat. Des médecins contestent donc le fait que la sixième dose devienne la norme, alors qu'elle n'était auparavant qu'un bonus. Explication.