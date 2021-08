Coronavirus : "Covid-22", "super-variant"... d'où vient cette rumeur ?

Le chercheur helvète compare les variants Beta, Gamma et Delta, soulignant que les deux premiers ont développé des mutations leur permettant en partie d'échapper aux anticorps, et donc partiellement à l'efficacité du vaccin. Le troisième, lui, n'a pas développé de telles mutations, mais est bien plus contagieux.

Or, selon Sai Reddy, s'il survient une sorte de mixte, un "super-variant" à la fois plus résistant aux anticorps et plus contagieux, une nouvelle pandémie verrait alors le jour, "le Covid-22", tel qu'il le mentionne dans l'article. Il s'agit d'une hypothèse.