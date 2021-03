Confinement régional : afflux dans les gares parisiennes

Des voyageurs pressés d'attraper leur train pour partir en week-end mais aussi de futurs confinés qui partent au vert : comme à chaque annonce de confinement, les trains au départ de la gare Montparnasse à Paris étaient pleins ce vendredi matin. "J'ai pris mes billets lundi", se réjouit une jeune femme, valise à la main, interrogée par LCI. "Déjà, j'avais besoin de changer d'air, car ça fait un an que je suis en télétravail, et que ça commence à peser. Puis sentant venir au travers des médias le troisième confinement, je me suis dit que c'était le moment ou jamais" de quitter la capitale.

Elle n'est pas la seule à quitter Paris. "Les trains vers la Bretagne, le Sud-Ouest ou Lyon étaient tous complets vendredi matin", a indiqué une porte-parole de la SNCF, contre 60 à 70% de remplissage ces derniers vendredis. "Il n'y a plus aucun train supplémentaire, mais des rames sont ajoutées au cas par cas", assure-t-elle. "Les TGV Inoui, Ouigo Intercités, trains régionaux et internationaux circuleront comme prévu ce week-end et en début de semaine prochaine", a précisé la compagnie. Le nombre de réservations a doublé jeudi par rapport à la veille, tandis que le nombre d'annulations a été multiplié par 9.