Les huiles essentielles n'ont aucun effet contre le Covid-19, préviennent les autorités sanitaires

Ils sont censés assainir ou purifier l'air chez vous. De plus en plus présents dans les foyers, les sprays et diffuseurs d'huiles essentielles peuvent être aussi une source de pollution de l'air intérieur. Dans un avis publié ce mardi 28 avril, qui fait suite à un précédent publié en 2017 sur les purificateurs d'air, qui n'avaient pas démontré leur efficacité et pouvaient même émettre des composés "néfastes" pour la santé, l'agence sanitaire Anses appelle à la "vigilance" face à des produits susceptibles de provoquer des effets indésirables. Notamment lorsqu'ils sont utilisés pour lutter contre le coronavirus.

Ainsi, entre 2011 et début 2019, plus de 1400 cas d'exposition symptomatiques à ces produits ont été rapportés aux centres anti-poisons. La plupart étaient liées à des expositions accidentelles (en particulier, l'ingestion par des enfants), mais cette enquête de toxico-vigilance relève malgré tout des cas d'"effets indésirables en conditions normales d'utilisation, notamment des symptômes irritatifs des yeux, de la gorge et du nez, et des effets respiratoires", explique l'Anses dans une note.