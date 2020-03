Décès de Julie, 16 ans : "Rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’un cas de virus mutant"

Comment expliquer cette tragédie ? Nous avons posé la question au Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et consultant pour TF1 et LCI.

Pour l’instant, le cas de Julie reste particulier, un cas dramatique mais isolé qui n’est pas une généralité. On peut faire des hypothèses : peut-être a-t-elle fait une complication du virus, soit un syndrome fulgurant de détresse respiratoire aiguë, une pneumonie fulminante, ou alors des choses indirectes comme on peut en voir en réanimation : une complication avec une embolie pulmonaire, une complication cardiaque comme la myocardite (inflammation du coeur), ou encore un trouble du rythme cardiaque.

Le fait qu’il s’agisse d’un cas exceptionnellement jeune remet-il en cause ce que l’on sait du virus ?

Non. Pour l’instant, le virus touche très peu les enfants et les adolescents. Regardez les chiffres de mortalité de la grippe: 2% des décès concernent des moins de 15 ans. Dans le cas du Covid-19, il peut effectivement y avoir des cas fulgurants avec peut-être une prédisposition génétique inconnue, mais c'est rare. Dans l’immense majorité des décès, pour reprendre les chiffres italiens, la médiane de l’âge reste 80,5 ans et la moyenne d’âge c’est 79,5 ans. Comme en Chine, d’ailleurs. Le cas de Julie reste une exception. C’est vraiment une forme fulgurante de maladie et rien ne peut permettre aujourd’hui d’affirmer qu’il s’agisse d’un cas de virus mutant. Et les enfants ou adolescents semblent plutôt épargnés.