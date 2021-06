Covid-19 : un dérapage des dépenses de santé de plus de 9 milliards d'euros en 2021

Les prévisions de la sécurité sociale pour 2021 ont-elles été sous-estimées ? Les dépenses de santé devraient dépasser de plus de 9 milliards d'euros le montant prévu cette année, à cause de la troisième vague de Covid-19 et de la campagne de vaccination, selon le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie. Le budget de la Sécu pour 2021 était trop optimiste. Un total de 4,3 milliards avait pourtant été mis de côté pour les tests, les masques et les vaccins.