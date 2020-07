Coronavirus : des chercheurs marseillais dévoilent des résultats prometteurs contre les cas graves

Alors que la course au vaccin bat son plein, celle pour trouver un traitement efficace contre le coronavirus ne chôme pas non plus. Une équipe de chercheurs de la société Innate Pharma et de Marseille, baptisée "Explore Covid-19", vient de publier les résultats d'une étude analysant "les cellules immunitaires des patients présentant un Covid-19 à différents stades de la maladie". Le but ? Comprendre la réaction immunitaire des personnes infectées et ouvrir la voie à un remède efficace. Pour ce faire, 82 personnes ont participé aux travaux, dont 10 témoins sains et 72 patients touchés par la maladie. Parmi ces 72, 10 présentaient peu de symptômes, 34 souffraient d'une pneumonie, et 28 présentaient un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

Depuis plusieurs mois, les chercheurs ont affirmé que les complications liées à la maladie étaient causées par un "orage cytokinique". Ce phénomène est une réaction du système immunitaire, qui produit des cytokines lorsqu'il est attaqué par le coronavirus. Or, cette réaction peut causer un emballement du système et une réaction hyper-inflammatoire, qui cause ensuite des cas graves, conduisant des patients en réanimation.