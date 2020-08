Coronavirus : des premiers cas de réinfection dans le monde, l'immunité au centre des débats

Et s'il était possible de contracter une deuxième fois le coronavirus ? Cette hypothèse prend de plus en plus d'épaisseur ces derniers jours. Le 26 mars dernier, un Hongkongais de 33 ans a été testé positif au coronavirus après en avoir présenté les symptômes caractéristiques (toux, maux de tête et de gorge, fièvre). Quelques mois plus tard, le 15 août, il apprend à son retour de vacances qu'il a de nouveau contracté le virus. Particularité, il est cette fois asymptomatique.

Après diverses analyses, les chercheurs découvrent que les deux infections ont été causées par deux souches distinctes - une européenne et une asiatique - du virus SARS-CoV-2. Le New York Times est catégorique : "Les souches qu'il a contracté en avril et en août étaient clairement différentes". Vincent Enouf de l'Institut Pasteur déclare de son côté que "ce sont des choses que des hôpitaux ont déjà remarqué" Depuis, deux autres cas confirmés de recontamination se sont déclarés en Belgique et aux Pays-Bas mais des examens sont toujours en cours.